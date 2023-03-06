Шаклеина Евфимия Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Шаклеин Федор Ульянов
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Шаклеин Федор Ульянов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Зиновья Федоровна
Отец ребёнка: Шаклеин Федор Ульянов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Шаклеин Федор Ульянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно