Шаклеина Евфимия Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеина Евфимия Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Шаклеин Павел Федорович

Отец ребёнка: Шаклеин Федор Ульянов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Шаклеин Федор Федорович

Отец ребёнка: Шаклеин Федор Ульянов

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Зиновья Федоровна

Отец ребёнка: Шаклеин Федор Ульянов

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Шаклеин Федор Ульянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаклеин Федор Ульянов

Смерть
Неизвестно
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