(Губина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Губина) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Около 1932 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губин Петр

Мать: Губина Глафира

Рождение ребёнка
Около 1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
Около 20.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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