Цыбина Анна Федотова
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Цыбин Осип Иванович
Отец ребёнка: Цыбин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Цыбин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыбин Иван Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно