Цыбина Анна Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбина Анна Федотова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Цыбин Осип Иванович

Отец ребёнка: Цыбин Иван Федорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Цыбин Иван Федорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Иван Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно