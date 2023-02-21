Антонова Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1961
Рождение ребёнка
20.11.1985
Дочь: Слепцова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Слепцов Владимир Егорович
Рождение ребёнка
28.02.1987
Дочь: Слепцова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Слепцов Владимир Егорович
Рождение ребёнка
29.01.1991
Дочь: Слепцова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Слепцов Владимир Егорович
Рождение ребёнка
14.08.1997
Сын: Слепцов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Слепцов Владимир Егорович
Бракосочетание
Неизвестно