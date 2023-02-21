Антонова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонова Татьяна Петровна

Антонова Татьяна Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1961

Отец: Антонов Петр Спиридонович

Мать: Илларионова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
20.11.1985

Дочь: Слепцова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Слепцов Владимир Егорович

Рождение ребёнка
28.02.1987

Дочь: Слепцова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Слепцов Владимир Егорович

Рождение ребёнка
29.01.1991

Дочь: Слепцова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Слепцов Владимир Егорович

Рождение ребёнка
14.08.1997

Сын: Слепцов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Слепцов Владимир Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепцов Владимир Егорович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close