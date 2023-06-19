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Мария Ивановна

Место рождения

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
Около 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
12.06.1876 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.06.1876 Илья Дмитриевич отец бессрочно отпускной рядовой Дмитрий Афанасьевич мать жена Параскева Афанасьевна Чермы крестьянин Василий Ефимович Иванщины крестьянская дочь... Показать все
Смерть
Неизвестно