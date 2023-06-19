Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
12.06.1876 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.06.1876 Илья Дмитриевич отец бессрочно отпускной рядовой Дмитрий Афанасьевич мать жена Параскева Афанасьевна Чермы крестьянин Василий Ефимович Иванщины крестьянская дочь... Показать все
Смерть
Неизвестно