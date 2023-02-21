Медведев Мирон Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Авдотья Миронова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Маланья Миронова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно