Медведев Мирон Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведев Мирон Андреев

Медведев Мирон Андреев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Медведев Сидор Миронов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Медведев Епифан Миронов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Авдотья Миронова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Маланья Миронова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close