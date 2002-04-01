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Тихомиров Арсений Игоревич
Тихомиров Арсений Игоревич
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Место рождения
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Дата рождения
01.04.2002
Пол
Мужской
Отец
Тихомиров Игорь Леонидович
1968 г.р.
Мать
Тихомирова (Мухина) Лариса Сергеевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.2002
Отец:
Тихомиров Игорь Леонидович
Мать:
Тихомирова Лариса Сергеевна
Кострома
, город Кострома, Костромская область
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