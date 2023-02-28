Глушковский Адам Павлович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1811
Место жительства
С 1812
Смерть
1870