Глушковский Адам Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушковский Адам Павлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1793

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1811
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1812
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1870
Москва, город федерального значения Москва
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