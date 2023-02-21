Сметанинсанк (Сметанин) Леонид Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти24.05.1978
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
1940
Сын: Сметанин Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Сметанина Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Сметанина Нина Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.05.1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния