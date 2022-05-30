Сметанинсанк (Сметанин) Леонид Львович
мужской, родился 1921
умер 24.05.1978, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецСметанин Лев ФёдоровичНеизвестно г.р.
МатьСметанина (Классен) Каролина Петровна1896 г.р.
Дети
Сметанин Сергей Леонидович1940 г.р.
(Сметанина) Елена Леонидовна1945 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Сын: Сметанин Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Сметанина Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Сметанина) Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Сметанина Нина Сергеевна
Смерть
24.05.1978
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург