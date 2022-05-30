Сметанинсанк (Сметанин) Леонид Львович 1921 — найти родственников по фамилии на Familio

Сметанинсанк (Сметанин) Леонид Львович

Автор
АХ
Хрящева А.

мужской, родился 1921

умер 24.05.1978, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Сметанин Лев ФёдоровичНеизвестно г.р.
Мать
Сметанина (Классен) Каролина Петровна1896 г.р.
Дети
Сметанин Сергей Леонидович1940 г.р.
(Сметанина) Елена Леонидовна1945 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Сметанин Лев Фёдорович

Мать: Сметанина (Классен) Каролина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1940

Сын: Сметанин Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Сметанина Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Сметанина) Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Сметанина Нина Сергеевна

Смерть
24.05.1978
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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