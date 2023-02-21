Сметанинсанк (Сметанин) Леонид Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанинсанк (Сметанин) Леонид Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

24.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Сметанин Лев Фёдорович

Мать: Сметанина Каролина Петровна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Сметанин Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Сметанина Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Сметанина Нина Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.05.1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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