Борисов Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1984
Бракосочетание
09.08.2003
Рождение ребёнка
01.03.2004
Дочь: Борисова Виктория Андреевна
Мать ребёнка: Панарина Екатерина Александровна
Развод
01.02.2007
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.2015
Сын: Борисов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Борисова Маргарита Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно