Борисов Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1984

Отец: Борисов Виктор Константинович

Мать: Борисова Елена Леонтьевна

Бракосочетание
09.08.2003

Жена: Панарина Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
01.03.2004

Дочь: Борисова Виктория Андреевна

Мать ребёнка: Панарина Екатерина Александровна

Развод
01.02.2007

Жена: Панарина Екатерина Александровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.2015

Сын: Борисов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Борисова Маргарита Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Маргарита Игоревна

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