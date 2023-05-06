Вторушин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВторушин Алексей Петрович

Вторушин Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Вторушин Петр Никитич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно