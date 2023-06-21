Кичкина (Михайлова) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичкина (Михайлова) Прасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1870

Дата смерти

01.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1870

Отец: Михайлов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1914

Дочь: Глущенко Анастасия Кондратьевна

Отец ребёнка: Кичкин Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1918

Дочь: Кичкина Екатерина Кондратьевна

Отец ребёнка: Кичкин Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Кичкин Алексей Кондратьевич

Отец ребёнка: Кичкин Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кичкина Александра Кондратьевна

Отец ребёнка: Кичкин Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кичкина Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Кичкин Кондрат Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кичкин Кондрат Иванович

Смерть
01.01.1973