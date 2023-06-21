Кичкина (Михайлова) Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1870
Дата смерти01.01.1973
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1870
Отец: Михайлов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1914
Дочь: Глущенко Анастасия Кондратьевна
Отец ребёнка: Кичкин Кондрат Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1918
Дочь: Кичкина Екатерина Кондратьевна
Отец ребёнка: Кичкин Кондрат Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1922
Сын: Кичкин Алексей Кондратьевич
Отец ребёнка: Кичкин Кондрат Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кичкина Александра Кондратьевна
Отец ребёнка: Кичкин Кондрат Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кичкина Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Кичкин Кондрат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1973