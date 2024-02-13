Петрова Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1957
Дочь: Чумакова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Чумаков Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
12.02.1960
Дочь: Вагнер (Чумакова) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Чумаков Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
23.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянов Сергей Владимирович