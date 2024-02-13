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Петрова Наталья Васильевна

Место рождения

Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

20.06.1937

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1937

Отец: Петров Василий Михайлович

Мать: Петрова (Забанова) Анна Степановна

Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
09.08.1957

Дочь: Чумакова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Чумаков Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
12.02.1960

Дочь: Вагнер (Чумакова) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Чумаков Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
23.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Сергей Владимирович

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