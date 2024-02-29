Жирнов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирнов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1879

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1879

Отец: Жирнов Павел Степанович

Мать: Жирнова Татьяна Николаевна

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