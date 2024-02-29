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Жирнов Александр
Жирнов Александр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.08.1879
Пол
Мужской
Отец
Жирнов Павел Степанович
Мать
Жирнова Татьяна Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
EL
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1879
Отец:
Жирнов Павел Степанович
Мать:
Жирнова Татьяна Николаевна
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