Иван Степанов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Степанов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Жена

Около 1801 г.р.
Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Степан Семенов (Ич)

Мать: Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Тереньтьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
30.04.1822 ст.

Жена: Ирина Антонова (Вна)

Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Василий Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Ирина Антонова (Вна)

Смерть
1851

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