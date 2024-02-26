Иван Степанов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Степан Семенов (Ич)
Мать: Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Тереньтьева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
30.04.1822 ст.
Жена: Ирина Антонова (Вна)
Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Василий Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Ирина Антонова (Вна)
Смерть
1851