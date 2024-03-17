Левчук Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левчук Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Левчук) Мария

Мать ребёнка: Анастасия Франциевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Левчук) Татьяна

Мать ребёнка: Анастасия Франциевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Левчук Василий

Мать ребёнка: Анастасия Франциевна

Рождение ребёнка
06.10.1929

Сын: Левчук Михаил

Мать ребёнка: Анастасия Франциевна

Рождение ребёнка
08.02.1932

Сын: Левчук Николай

Мать ребёнка: Анастасия Франциевна

Смерть
Неизвестно

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