Левчук Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Левчук) Мария
Мать ребёнка: Анастасия Франциевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Левчук) Татьяна
Мать ребёнка: Анастасия Франциевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Левчук Василий
Мать ребёнка: Анастасия Франциевна
Рождение ребёнка
06.10.1929
Сын: Левчук Михаил
Мать ребёнка: Анастасия Франциевна
Рождение ребёнка
08.02.1932
Сын: Левчук Николай
Мать ребёнка: Анастасия Франциевна
Смерть
Неизвестно