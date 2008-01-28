Кондукова Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондукова Нина Александровна

Кондукова Нина Александровна

avatar

Место рождения

Приморский край. Первомайское село

Дата рождения

19.07.1943

Дата смерти

28.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1943

Отец: не указан

Мать: Клинникова Надежда Кирилловна

Приморский край. Первомайское село
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондуков Валентин Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коляда Марина Александровна

Отец ребёнка: Пахомов Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Пахомов Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Александр Федорович

Смерть
28.01.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close