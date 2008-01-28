Кондукова Нина Александровна
Место рожденияПриморский край. Первомайское село
Дата рождения19.07.1943
Дата смерти28.01.2008
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1943
Отец: не указан
Приморский край. Первомайское село
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондуков Валентин Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коляда Марина Александровна
Отец ребёнка: Пахомов Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахомов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Пахомов Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.2008