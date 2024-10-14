Подладчиков Николай Николаевич
мужской, родился 1907
умер 1963
Супруги
Долгушева Зинаида Романовна04.11.1908 г.р.
Дети
Подладчиков Юрий Николаевич18.03.1936 г.р.
Подладчикова Вера Николаевна1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1936
Сын: Подладчиков Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Долгушева Зинаида Романовна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Подладчикова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Долгушева Зинаида Романовна
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
02.11.1944
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1954
Смерть
1963