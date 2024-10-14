Подладчиков Николай Николаевич 1907 — найти родственников по фамилии на Familio

Подладчиков Николай Николаевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1907

умер 1963

Супруги
Долгушева Зинаида Романовна04.11.1908 г.р.
Дети
Подладчиков Юрий Николаевич18.03.1936 г.р.
Подладчикова Вера Николаевна1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгушева Зинаида Романовна

Рождение ребёнка
18.03.1936

Сын: Подладчиков Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Долгушева Зинаида Романовна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Подладчикова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Долгушева Зинаида Романовна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгушева Зинаида Романовна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгушева Зинаида Романовна

Рождение ребёнка
02.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгушева Зинаида Романовна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгушева Зинаида Романовна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгушева Зинаида Романовна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгушева Зинаида Романовна

Смерть
1963

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