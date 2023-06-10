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Калинин Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Калинин Петр Михайлович

Мать: Калинина Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Валентина Николаевна

Смерть
2017