Калинин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Калинин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинина Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинина Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017