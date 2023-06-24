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Путилин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1966

Сын: Путилин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Путилина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1973

Сын: Путилин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Путилина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
23.03.1983

Сын: Путилин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Путилина Галина Ивановна