Путилин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1966
Сын: Путилин Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Путилина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1973
Сын: Путилин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Путилина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1983
Сын: Путилин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Путилина Галина Ивановна