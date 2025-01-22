Валуев Семен
мужской, родился 1832
умер Неизвестно
ОтецВалуев Прохор1807 г.р.
МатьВалуева ВарвараОколо 1807 г.р.
Супруги
Валуева АгафьяОколо 1831 г.р.
Дети
Валуев ИванОколо 1851 г.р.
(Валуева) ПрасковьяОколо 1853 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Валуев Прохор
Мать: Валуева Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валуева Агафья
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Валуев Иван
Мать ребёнка: Валуева Агафья
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Валуева) Прасковья
Мать ребёнка: Валуева Агафья
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Валуева) Прасковья
Мать ребёнка: Валуева Агафья
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно