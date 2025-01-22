Валуев Семен 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Валуев Семен

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 1832

умер Неизвестно

Отец
Валуев Прохор1807 г.р.
Мать
Валуева ВарвараОколо 1807 г.р.
Супруги
Валуева АгафьяОколо 1831 г.р.
Дети
Валуев ИванОколо 1851 г.р.
(Валуева) ПрасковьяОколо 1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Валуев Прохор

Мать: Валуева Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валуева Агафья

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Валуев Иван

Мать ребёнка: Валуева Агафья

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Валуева) Прасковья

Мать ребёнка: Валуева Агафья

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Валуева) Прасковья

Мать ребёнка: Валуева Агафья

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Неизвестно

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