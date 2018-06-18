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Krasnik (Katsnelson) Polina

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Место рождения

Minsk, Belarus

Дата рождения

26.11.1936

Дата смерти

18.06.2018

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1936

Отец: Katsnelson Yosef

Мать: (Beimel) Betty

Бракосочетание
21.03.1959

Муж: Krasnik Yefim

Рождение ребёнка
05.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Krasnik Yefim

Смерть
18.06.2018
Похороны
Неизвестно

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