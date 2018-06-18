Krasnik (Katsnelson) Polina
Место рожденияMinsk, Belarus
Дата рождения26.11.1936
Дата смерти18.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1936
Отец: Katsnelson Yosef
Мать: (Beimel) Betty
Бракосочетание
21.03.1959
Муж: Krasnik Yefim
Рождение ребёнка
05.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Krasnik Yefim
Смерть
18.06.2018
Похороны
Неизвестно