Копнинская (Копнинская) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копнинская (Копнинская) Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1916

Сын: Копнинский Павел

Отец ребёнка: Копнинский Николай Васильев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копнинский Николай Васильев

Смерть
Неизвестно