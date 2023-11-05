Шишлонов Владислав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишлонов Владислав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1977

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Не указана

Дети

2009 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1977

Отец: Шишлонов Владимир Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.2009

Дочь: Шишлонова Валерия Владиславовна

Мать ребёнка: Шишлонова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишлонова Наталья Владимировна

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