Долгий Евдоким Григорьевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгая Анна Николаевна
Рождение ребёнка
15.12.1919
Дочь: (Долгая) Екатерина Евдокимовна
Мать ребёнка: Долгая Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно