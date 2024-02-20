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Долгий Евдоким Григорьевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Долгий Григорий Федорович

Мать: Долгая Христина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгая Анна Николаевна

Рождение ребёнка
15.12.1919

Дочь: (Долгая) Екатерина Евдокимовна

Мать ребёнка: Долгая Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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