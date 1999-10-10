Сагина (Демьяненко) Дарина Геннадьевна
Место рожденияг. Зеленогорск, Красноярского края
Дата рождения10.10.1999
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1999
Отец: Демьяненко Геннадий Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
г. Зеленогорск, Красноярского края
Бракосочетание
06.06.2023
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.01.2024
Сын: Сагин Александр Александрович
Отец ребёнка: Сагин Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
08.01.2024
Дочь: Сагина Аурелия Александровна
Отец ребёнка: Сагин Александр Анатольевич
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край