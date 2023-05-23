Кириллова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1927

Дочь: Меркулова Дина Семёновна

Отец ребёнка: Кириллов Семён

Вологодская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Кириллов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириллов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Семёновна

Отец ребёнка: Кириллов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Кириллов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Александр Семёнович

Отец ребёнка: Кириллов Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Семён

Смерть
Неизвестно