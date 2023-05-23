Кириллова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1927
Дочь: Меркулова Дина Семёновна
Отец ребёнка: Кириллов Семён
Вологодская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Кириллов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кириллов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Семёновна
Отец ребёнка: Кириллов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Кириллов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Александр Семёнович
Отец ребёнка: Кириллов Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириллов Семён
Смерть
Неизвестно