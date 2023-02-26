Гончарова (Лесникова) Маруся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Лесникова) Маруся

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лесников Степан

Мать: Лесникова Елена

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Третьякова Раиса

Отец ребёнка: Гончаров Петр

Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Виктор

Отец ребёнка: Гончаров Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исакова Анна

Отец ребёнка: Гончаров Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорогина Капитолина

Отец ребёнка: Гончаров Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Петр

Смерть
Неизвестно
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