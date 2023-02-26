Гончарова (Лесникова) Маруся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лесников Степан
Мать: Лесникова Елена
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Третьякова Раиса
Отец ребёнка: Гончаров Петр
Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Виктор
Отец ребёнка: Гончаров Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исакова Анна
Отец ребёнка: Гончаров Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорогина Капитолина
Отец ребёнка: Гончаров Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гончаров Петр
Смерть
Неизвестно