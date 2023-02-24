Тенихин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенихин Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1682 и 1686

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Между 1714 и 1718 г.р.
Между 1719 и 1722 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1682 и 1686

Отец: Тенихин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1714 и 1718

Сын: Тенихин Клемонт Иванович

Мать ребёнка: не указана

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1719 и 1722

Сын: Тенихин Сидор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1749
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