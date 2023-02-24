Тенихин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1682 и 1686
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1682 и 1686
Отец: Тенихин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1714 и 1718
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1719 и 1722
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1749