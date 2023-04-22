Осташова Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осташова Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1975

Отец: Осташов Алексей Васильевич

Мать: Ведерникова Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
04.09.2012

Дочь: Пономарева Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Пономарев Константин Александрович

Рождение ребёнка
20.01.2017

Дочь: Пономарева Валерия Константиновна

Отец ребёнка: Пономарев Константин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарев Константин Александрович