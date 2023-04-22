Осташова Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1975
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1975
Рождение ребёнка
04.09.2012
Дочь: Пономарева Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Пономарев Константин Александрович
Рождение ребёнка
20.01.2017
Дочь: Пономарева Валерия Константиновна
Отец ребёнка: Пономарев Константин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарев Константин Александрович