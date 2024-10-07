Полунин Пимен Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунин Пимен Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1682 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1713 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Полунин Тит Кириллович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Беспятово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Федосья Пименовна

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Петр Пименов

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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