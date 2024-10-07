Полунин Пимен Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Полунин Тит Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Беспятово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Федосья Пименовна
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Петр Пименов
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Смерть
Неизвестно