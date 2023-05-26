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Сапрыкин Сергей Викторович

Место рождения

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

Дата рождения

1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

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Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапрыкина (Ладыгина) Татьяна Вячеславовна

Рождение ребёнка
1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сапрыкина (Ладыгина) Татьяна Вячеславовна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сапрыкина (Ладыгина) Татьяна Вячеславовна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

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