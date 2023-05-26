Сапрыкин Сергей Викторович
Место рождения
Дата рождения1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сапрыкина (Ладыгина) Татьяна Вячеславовна
Рождение ребёнка
2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сапрыкина (Ладыгина) Татьяна Вячеславовна