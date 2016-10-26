Ярославцева Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1962
Дата смерти26.10.2016
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1962
Рождение ребёнка
02.05.1996
Дочь: Решетняк Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Ярославцева Лариса Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ярославцева Лариса Александровна
Смерть
26.10.2016