Ярославцева Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославцева Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1962

Дата смерти

26.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1962

Отец: Ярославцева Михаил Андреянович

Мать: Ярославцева Анна Илинична

Рождение ребёнка
02.05.1996

Дочь: Решетняк Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Ярославцева Лариса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярославцева Лариса Александровна

Смерть
26.10.2016
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