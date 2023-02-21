Мария Ананьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.01.1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1814 ст.
Муж: Аким Антонов
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1833 ст.
Дочь: Ульяна Акимова
Отец ребёнка: Аким Антонов
Смерть
17.01.1834 ст.
Причина смерти: от опухоли