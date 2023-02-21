Мария Ананьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ананьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.01.1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1814 ст.

Муж: Аким Антонов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1833 ст.

Дочь: Ульяна Акимова

Отец ребёнка: Аким Антонов

Смерть
17.01.1834 ст.
Причина смерти: от опухоли
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