Дудина-Касаткина Аксинья(Ксения) Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудина-Касаткина Аксинья(Ксения) Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1923

Дата смерти

30.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1923

Отец: Касаткин Назар Иванович

Мать: Касаткина-Грибанова Феодора Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Филипп Платонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.08.1947

Дочь: Серебрякова-Дудина Любовь Филипповна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.01.1952

Дочь: Дехканова-Дудина Мария Филипповна

Отец ребёнка: Дудин Филипп Платонович

Рождение ребёнка
02.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
30.03.2006

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