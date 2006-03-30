Дудина-Касаткина Аксинья(Ксения) Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1923
Дата смерти30.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
01.08.1947
Дочь: Серебрякова-Дудина Любовь Филипповна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.01.1952
Дочь: Дехканова-Дудина Мария Филипповна
Отец ребёнка: Дудин Филипп Платонович
Рождение ребёнка
02.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
30.03.2006