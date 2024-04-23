Матрёна Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Яков Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ермолай Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Гликерия Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Степанович