Матрёна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ермолай Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Гликерия Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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