Гафиуллина (Дзигасова) Зарина (Залина) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафиуллина (Дзигасова) Зарина (Залина) Николаевна

Место рождения

Ардон, Ардонский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

Около 25.01.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Ардон, Ардонский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
06.10.1990

Муж: не указан

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1991

Дочь: Гафиуллина Алия Дамировна

Отец ребёнка: не указан

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.08.1998

Сын: Гафиуллин Азат Дамирович

Отец ребёнка: не указан

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)