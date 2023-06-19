Гафиуллина (Дзигасова) Зарина (Залина) Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 25.01.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.01.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1990
Муж: не указан
Рождение ребёнка
13.05.1991
Дочь: Гафиуллина Алия Дамировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.08.1998
Отец ребёнка: не указан
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)