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Черноземова Александра Михайлова

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Место рождения

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
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Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
1862

Сын: Черноземов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Черноземов Иван Алексеев

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
27.02.1864

Сын: Черноземов (козлов) Николай Иванович

Отец ребёнка: Черноземов Иван Алексеев

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
23.03.1867

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Черноземов Иван Алексеев

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
02.09.1870

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Черноземов Иван Алексеев

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
06.04.1874

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Черноземов Иван Алексеев

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноземов Иван Алексеев

Смерть
Неизвестно
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