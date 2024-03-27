Божкевич Василид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божкевич Василид

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

06.01.1895

Дата смерти

21.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1895

Отец: Божкевич Василий

Мать: Божкевич Матрена

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
10.02.1916

Жена: Божкевич Лукерья

Рождение ребёнка
1916

Сын: Божкевич Николай

Мать ребёнка: Божкевич Лукерья

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.04.1922

Дочь: Коварская Людмила

Мать ребёнка: Божкевич Лукерья

г.Иркутск в центральны роддом
Смерть
21.03.1987
г.Новосибирск
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище
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