Божкевич Василид
Место рождения
Дата рождения06.01.1895
Дата смерти21.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1895
Отец: Божкевич Василий
Мать: Божкевич Матрена
Бракосочетание
10.02.1916
Жена: Божкевич Лукерья
Рождение ребёнка
1916
Сын: Божкевич Николай
Мать ребёнка: Божкевич Лукерья
Рождение ребёнка
07.04.1922
Дочь: Коварская Людмила
Мать ребёнка: Божкевич Лукерья
г.Иркутск в центральны роддом
Смерть
21.03.1987
г.Новосибирск
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище