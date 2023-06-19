Мякотина (Шебанова) Ирина Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1874
Дата смертиПосле 1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1874
Отец: Шебанов Платон Зотович
Мать: Шебанова Дарья Федотовна
Бракосочетание
26.10.1892 ст.
Рождение ребёнка
30.07.1894 ст.
Сын: Мякотин Василий Степанович
Отец ребёнка: Мякотин Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
03.07.1897
Дочь: Петрова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Мякотин Степан Сергеевич
Запись о рождении не сохранилась - дата из похозяйственной книги
Рождение ребёнка
29.01.1901 ст.
Дочь: Ольга Степановна
Отец ребёнка: Мякотин Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
21.02.1904 ст.
Сын: Мякотин Василий Степанович
Отец ребёнка: Мякотин Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Мякотин Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
27.10.1910 ст.
Сын: Мякотин Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Мякотин Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Мякотин Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: Мякотин Степан Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1941