Мякотина (Шебанова) Ирина Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякотина (Шебанова) Ирина Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1874

Дата смерти

После 1941

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1874

Отец: Шебанов Платон Зотович

Мать: Шебанова Дарья Федотовна

Бракосочетание
26.10.1892 ст.

Муж: Мякотин Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
30.07.1894 ст.

Сын: Мякотин Василий Степанович

Отец ребёнка: Мякотин Степан Сергеевич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.07.1897

Дочь: Петрова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Мякотин Степан Сергеевич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Запись о рождении не сохранилась - дата из похозяйственной книги
Рождение ребёнка
29.01.1901 ст.

Дочь: Ольга Степановна

Отец ребёнка: Мякотин Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
21.02.1904 ст.

Сын: Мякотин Василий Степанович

Отец ребёнка: Мякотин Степан Сергеевич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Мякотин Степан Сергеевич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.10.1910 ст.

Сын: Мякотин Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Мякотин Степан Сергеевич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Мякотин Степан Сергеевич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Мякотин Степан Сергеевич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 1941