Дианышева (Романова) Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дианышев Константин Александрович
Отец ребёнка: Дианышев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дианышева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Дианышев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дианышев Александр
Смерть
Неизвестно