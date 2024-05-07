Дианышева (Романова) Зинаида Васильевна 05.10.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Дианышева (Романова) Зинаида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.?

Отец: Романов Василий Константинович

Мать: Романова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дианышев Константин Александрович

Отец ребёнка: Дианышев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дианышева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Дианышев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дианышев Александр

Смерть
Неизвестно

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