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Родионова Наталья Акинфиевна

Место рождения

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Суслов Акинфий Епифанович

Мать: Суслова Арина Карповна

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Евсей

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Прыгова (Родионова) Устинья Евсеевна

Отец ребёнка: Родионов Евсей

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.11.1778

Дочь: (Родионова) Екатерина Евсеевна

Отец ребёнка: Родионов Евсей

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Афанасьева (Родионова) Авдотья Евсеевна

Отец ребёнка: Родионов Евсей

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Родионов Сергей Евсеевич

Отец ребёнка: Родионов Евсей

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Родионов Афанасий Евсеевич

Отец ребёнка: Родионов Евсей

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Родионов Кирил Евсеевич

Отец ребёнка: Родионов Евсей

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
1792
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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