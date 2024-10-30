Родионова Наталья Акинфиевна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1792
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Суслов Акинфий Епифанович
Мать: Суслова Арина Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родионов Евсей
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Прыгова (Родионова) Устинья Евсеевна
Отец ребёнка: Родионов Евсей
Рождение ребёнка
24.11.1778
Дочь: (Родионова) Екатерина Евсеевна
Отец ребёнка: Родионов Евсей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Афанасьева (Родионова) Авдотья Евсеевна
Отец ребёнка: Родионов Евсей
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Родионов Евсей
Рождение ребёнка
1790
Сын: Родионов Афанасий Евсеевич
Отец ребёнка: Родионов Евсей
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Родионов Евсей
Смерть
1792