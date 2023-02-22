Марушина (Крюкова) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марушина (Крюкова) Елена Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1917

Дата смерти

29.05.1984

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1917

Отец: Крюков Степан Степанович

Мать: Крюкова Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
01.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марушин Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марушин Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марушин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марушин Иван Иванович

Смерть
29.05.1984
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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