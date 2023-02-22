Марушина (Крюкова) Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1917
Дата смерти29.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1917
Отец: Крюков Степан Степанович
Мать: Крюкова Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
01.05.1947
Рождение ребёнка
08.10.1949
Рождение ребёнка
21.02.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.1984
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область