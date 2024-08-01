Шулепов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1741 и 1745
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1741 и 1745
Отец: Шулепов Трефил
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: (Шулепова) Марфа
Мать ребёнка: Шулепова (Татьянникова) Ефросиния
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Шулепова) Мария
Мать ребёнка: Шулепова (Татьянникова) Ефросиния
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Шулепов Симон
Мать ребёнка: Шулепова (Татьянникова) Ефросиния
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Шулепов Антон
Мать ребёнка: Шулепова (Татьянникова) Ефросиния
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Шулепов Анфим
Мать ребёнка: Шулепова (Татьянникова) Ефросиния
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Шулепов Николай
Мать ребёнка: Шулепова (Татьянникова) Ефросиния
Смерть
1799