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Шулепов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1741 и 1745

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1741 и 1745

Отец: Шулепов Трефил

Мать: Шулепова (Корзунина) Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова (Татьянникова) Ефросиния

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: (Шулепова) Марфа

Мать ребёнка: Шулепова (Татьянникова) Ефросиния

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Шулепова) Мария

Мать ребёнка: Шулепова (Татьянникова) Ефросиния

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Шулепов Симон

Мать ребёнка: Шулепова (Татьянникова) Ефросиния

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Шулепов Антон

Мать ребёнка: Шулепова (Татьянникова) Ефросиния

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Шулепов Анфим

Мать ребёнка: Шулепова (Татьянникова) Ефросиния

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Шулепов Николай

Мать ребёнка: Шулепова (Татьянникова) Ефросиния

Смерть
1799

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