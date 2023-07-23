Савченко Пётр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1915
Дата смерти08.02.1960
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1915
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
14.01.1944
Дочь: Савченко Галина Петровна
Мать ребёнка: Савченко Евдакия Павловна
Рождение ребёнка
04.04.1946
Дочь: Томилова Нина Петровна
Мать ребёнка: Савченко Евдакия Павловна
Рождение ребёнка
03.10.1959
Дочь: Савченко Любовь Петровна
Мать ребёнка: Савченко Евдакия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савченко Евдакия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савченко Валентин Петрович
Мать ребёнка: Савченко Евдакия Павловна
Смерть
08.02.1960