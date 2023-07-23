Савченко Пётр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Пётр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1915

Дата смерти

08.02.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1915

Отец: Григорий

Мать: Савченко Лукерия Николаевна

Рождение ребёнка
14.01.1944

Дочь: Савченко Галина Петровна

Мать ребёнка: Савченко Евдакия Павловна

Рождение ребёнка
04.04.1946

Дочь: Томилова Нина Петровна

Мать ребёнка: Савченко Евдакия Павловна

Рождение ребёнка
03.10.1959

Дочь: Савченко Любовь Петровна

Мать ребёнка: Савченко Евдакия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Сергей Петрович

Мать ребёнка: Савченко Евдакия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Валентин Петрович

Мать ребёнка: Савченко Евдакия Павловна

Смерть
08.02.1960
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