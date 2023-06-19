Полухин Тимофей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолухин Тимофей Федоров

Полухин Тимофей Федоров

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Полухин Федор Васильев

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Полухин Иван Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1850 по 1858
переселился в Томскую губернию возможно Томский округ Колыванская волость на левый берег реки Чендета участок 11
Смерть
Неизвестно