Полухин Тимофей Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Полухин Федор Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1850 по 1858
переселился в Томскую губернию возможно Томский округ Колыванская волость на левый берег реки Чендета участок 11
Смерть
Неизвестно