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Межуев Алексей Алексеевич

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Место рождения

Куликово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Межуев Алексей

Мать: не указана

Куликово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Межуева (Горбачева) Матрона Филипповна

Место рождения не точно. https://ya.ru/archive/search?text=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0%B5&is_digitized... Показать все
Рождение ребёнка
1893

Сын: Межуев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Не точно, что он сын Алексея Алексеевича. Возможно, его брат.
Рождение ребёнка
30.10.1893 ст.

Сын: Межуев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Межуева (Горбачева) Матрона Филипповна

Куликово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
11.06.1896 ст.

Дочь: Голубева (Межуева) Агрипина Алексеевна

Мать ребёнка: Межуева (Горбачева) Матрона Филипповна

Куликово, Дмитровский, Московская область
https://ya.ru/archive/search?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1899 ст.

Дочь: Межуева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Межуева (Горбачева) Матрона Филипповна

Куликово, Дмитровский, Московская область
https://ya.ru/archive/search?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1903

Сын: Межуев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Межуева (Горбачева) Матрона Филипповна

Куликово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
14.07.1905

Дочь: Межуева Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Межуева (Горбачева) Матрона Филипповна

Куликово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
16.03.1911 ст.

Сын: Межуев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Межуева (Горбачева) Матрона Филипповна

Куликово, Дмитровский, Московская область
https://ya.ru/archive/search?text=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%B5%D0%B2&pageNum=12&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0%B5&is_digitized=0&index=archive Родился 30.03.2011.
Смерть
Неизвестно
Куликово, Дмитровский, Московская область
Место рождения не точно

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