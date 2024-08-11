Межуев Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Межуев Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место рождения не точно. https://ya.ru/archive/search?text=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0%B5&is_digitized... Показать все
Рождение ребёнка
1893
Сын: Межуев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Не точно, что он сын Алексея Алексеевича. Возможно, его брат.
Рождение ребёнка
30.10.1893 ст.
Мать ребёнка: Межуева (Горбачева) Матрона Филипповна
Рождение ребёнка
11.06.1896 ст.
Дочь: Голубева (Межуева) Агрипина Алексеевна
Мать ребёнка: Межуева (Горбачева) Матрона Филипповна
https://ya.ru/archive/search?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1899 ст.
Дочь: Межуева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Межуева (Горбачева) Матрона Филипповна
https://ya.ru/archive/search?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1903
Мать ребёнка: Межуева (Горбачева) Матрона Филипповна
Рождение ребёнка
14.07.1905
Дочь: Межуева Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Межуева (Горбачева) Матрона Филипповна
Рождение ребёнка
16.03.1911 ст.
Сын: Межуев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Межуева (Горбачева) Матрона Филипповна
https://ya.ru/archive/search?text=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%B5%D0%B2&pageNum=12&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0%B5&is_digitized=0&index=archive Родился 30.03.2011.
Смерть
Неизвестно
Место рождения не точно