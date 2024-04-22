Иов Дмитриев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти25.01.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1792
Отец: Дмитрий Никифоров (Ич)
Мать: Дарья Козьмина (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Иринья Иова (Вна)
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ульяна Иова (Вна)
Мать ребёнка: Пелагея Петрова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Варвара Иова (Вна)
Мать ребёнка: Пелагея Петрова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Петрова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
25.01.1867 ст.
Причина смерти: старость | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SBS3-1T?i=115&wc=Q866-8XT:375541101,380331001,380331002,375646301&cc=1921824