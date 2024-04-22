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Иов Дмитриев (Ич)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

25.01.1867 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Дмитрий Никифоров (Ич)

Мать: Дарья Козьмина (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Иринья Иова (Вна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ульяна Иова (Вна)

Мать ребёнка: Пелагея Петрова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Варвара Иова (Вна)

Мать ребёнка: Пелагея Петрова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Петрова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
25.01.1867 ст.
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SBS3-1T?i=115&wc=Q866-8XT:375541101,380331001,380331002,375646301&cc=1921824
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