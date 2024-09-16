Васильев Василий Николаевич
Место рожденияКулиментиево
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
служил на крейсере "Богатырь", 30 января 1917 года выбыл со службы по причине болезни Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1910
Дочь: Васильева (Николаева) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Васильева Наталья Матвеевна