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Васильев Василий Николаевич

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Место рождения

Кулиментиево

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
служил на крейсере "Богатырь", 30 января 1917 года выбыл со службы по причине болезни Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
10.11.1910

Дочь: Васильева (Николаева) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Васильева Наталья Матвеевна

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