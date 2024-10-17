Анна Власова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1845
Муж: Тимофей Иовлев
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1851
Дочь: Наталья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иовлев
Рождение ребёнка
29.03.1853
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Иовлев
Рождение ребёнка
07.09.1855
Дочь: Надежда Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иовлев
Смерть
Неизвестно