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Анна Власова

Место рождения

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
08.10.1845

Муж: Тимофей Иовлев

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1851

Дочь: Наталья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1853

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1855

Дочь: Надежда Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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